Квадроцикл пропавшего 6 февраля экс-замминистра юстиции Ялунина обнаружен на дне Москва-реки

Поиски Владимира Ялунина продолжаются Фото: photos.istu.ru

Владимир Ялунин, который в начале 90-ых прошлого века работал в должности заместителя министра внутренних дел Удмуртии и начальником службы общественной безопасности милиции, пропал сегодня, 6 февраля, в селе Аксиньино городского округа Одинцово.

Зная направление его движения, сотрудники МЧС обнаружили разлом льда в 10 метрах от берега в районе церкви села Козино. В результате погружения обнаружен квадроцикл, а вот его хозяин пока не найден. Поиски Владимира Ялунина будут продолжены.

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