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Общество6 февраля 2022 13:00

Уроженец Удмуртии Никита Лобастов, участвующий в зимней Олимпиаде, передал видеопривет из Пекина для земляков

Биатлонист поделился впечатлениями о прошедшей гонке
Наталья Зиятдинова
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Никита принимал участие в смешанной эстафетной гонке по биатлону Фото: IBU

Никита принимал участие в смешанной эстафетной гонке по биатлону Фото: IBU

Никита Лобастов на Олимпиаде в Пекине представляет команду Белоруси, но о земляках не забывает и передал жителям Увы Республики Удмуртии привет из Китая.

Биатлонист принимал участие в смешанной эстафетной гонке, которая прошла 5 февраля. В составе сборной он занял 6 место и сообщил, что доволен результатом стрельбы, а вот ходом во время гонки - не очень. Также спортсмен поучаствует в индивидуальной гонке 8 февраля.

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