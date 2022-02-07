9 школ Глазова закрыты на карантин

Фото: Сергей Грачев

На фоне роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Удмуртии девять школ Глазова неделю находятся на карантине. Об этом 5 февраля сообщил городской глава Сергей Коновалов на своей странице «ВКонтакте».

«Совместно с республиканским штабом принято решение пока не выводить все школы на дистант, работать в режиме ввода карантина отдельных учебных заведений при достижении порога заболеваемости по ОРВИ более 20%, а также требований эпидемиологов по ковиду», – написал он.

Детские сады продолжают работу в штатном режиме с жестких соблюдением санитарных мер.

Родителей школьников и дошкольников, находящихся на дистанционном обучении или на карантине, призывают не водить детей на кружки и секции.

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