Коронавирус в Удмуртии 7 февраля: 120 госпитализаций и 1 863 новых заболевших

972 человека выздоровели. Фото: Амир Закиров

По состоянию на утро 7 февраля в Удмуртии выявлено 1 863 новых случая коронавируса (максимум с начала пандемии). Как сообщает оперштаб республики, в числе заболевших 486 детей до 14 лет и 150 граждан старше 65 лет. В ковид-центры госпитализированы 120 человек.

За сутки в республике проведено 11 893 теста на коронавирус.

В связи с легким течением болезни под медицинским наблюдением в поликлиниках находятся 34 282 человека.

Зафиксировано 4 смерти. Женщинам было 70, 93 года. Мужчинам было 49, 70 лет.

972 человека выздоровели, их выписали из больницы.

1 051 пациент ковид-стационаров находится в состоянии средней тяжести. 201 - в тяжелом состоянии, из них 34 - на ИВЛ.

Всего на 7 февраля в Удмуртии зарегистрирован 100 461 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 82 097 человек выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 534 летальных исхода.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 687 524 жителя Удмуртии. Из них 538 246 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 117 916 человек. 104 251 человек ревакцинировался.

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