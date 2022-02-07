Бывший депутат Госдумы от Удмуртии Алексей Загребин стал представителем Россотрудничества в Финляндии

Алексей Загребин был депутатом Госдумы 7-го созыва (2016-2021 гг.). Фото: архив КП в Ижевске

Экс-депутат Госдумы РФ от Удмуртии, научный руководитель Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН Алексей Загребин назначен на посты представителя Россотрудничества в Финляндской Республике, руководителя Российского центра науки и культуры в Хельсинки и советника посольства РФ в этой стране. Об этом сообщает «Ъ-Удмуртия».

«В ближайший год мы организуем и проведем ряд серьезных российско-финляндских мероприятий, укрепляя традицию изучения русского языка в Финляндии, знакомя жителей соседней страны с многонациональной российской культурой и продолжая продуктивный научный диалог», — написал Загребин на своей странице в Facebook.

Напомним, Алексей Загребин был депутатом Госдумы 7-го созыва (2016-2021 гг.). До этого он возглавлял Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН, после избрания стал его научным руководителем.

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