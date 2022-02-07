Сборная России по хоккею с уроженкой Ижевска в составе уступила сборной Канады на Олимпиаде в Пекине

Девушки вышли на лед в медицинских масках. Фото: fhr.ru

Сегодня, 7 февраля, в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине женская сборная России по хоккею с уроженкой Ижевска Марией Печниковой в составе встречалась со сборной Канады. К сожалению, наша сборная уступила со счетом 1:6.

Матч должен был начаться в 07:10 мск, однако канадские спортсменки отказались выходить на лед, пока не узнают результаты ПЦР-тестов россиянок. Спустя 50 минут игра все же началась, девушки вышли на лед в медицинских масках.

В начале второго периода при счете 0:2 Печникова заработала удаление.

Завтра, 8 февраля, наша команда сыграет в заключительном матче группового этапа против сборной Финляндии.

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