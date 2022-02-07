Ижевск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 февраля 2022 10:47

Названы редкие имена для новорожденных в Ижевске в январе 2022 года

9 двоен родились в Ижевске в январе 2022 года
Дмитрий Коренев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Три двойни зарегистрированы в Управлении ЗАГС города Ижевска, три пары - в Устиновском отделе ЗАГС, и три - в Ленинском. Фото: pixabay.com

Три двойни зарегистрированы в Управлении ЗАГС города Ижевска, три пары - в Устиновском отделе ЗАГС, и три - в Ленинском. Фото: pixabay.com

В январе текущего года в Ижевске зарегистрировано рождение 582 малышей: 300 мальчиков и 282 девочек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации

«В первый месяц года свидетельство о рождении в Ижевских отделах ЗАГС получили 9 пар двойняшек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что три двойни зарегистрированы в Управлении ЗАГС города Ижевска, три пары - в Устиновском отделе ЗАГС, и три - в Ленинском.

В число редких имен вновь прибывших ижевчан вошли Доминик, Стефан, Андриан, Мияна, Эллана, Анелия, Ильяна и Натаниэль.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Названы популярные даты для регистрации брака в Ижевске в 2022 году

Последние новости Ижевска и России на утро 7 февраля 2022 года: олимпийская бронза Ульяны Нигматуллиной и смерть режиссера «Улиц разбитых фонарей»

В Удмуртии начали выписывать больничные листы дистанционно