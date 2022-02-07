Названы редкие имена для новорожденных в Ижевске в январе 2022 года

Три двойни зарегистрированы в Управлении ЗАГС города Ижевска, три пары - в Устиновском отделе ЗАГС, и три - в Ленинском. Фото: pixabay.com

В январе текущего года в Ижевске зарегистрировано рождение 582 малышей: 300 мальчиков и 282 девочек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации

«В первый месяц года свидетельство о рождении в Ижевских отделах ЗАГС получили 9 пар двойняшек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что три двойни зарегистрированы в Управлении ЗАГС города Ижевска, три пары - в Устиновском отделе ЗАГС, и три - в Ленинском.

В число редких имен вновь прибывших ижевчан вошли Доминик, Стефан, Андриан, Мияна, Эллана, Анелия, Ильяна и Натаниэль.

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