Врачи в Ижевске выходили тяжело заболевшего коронавирусом 4-месячного ребенка

Малыш поступил в больницу 27 января. Фото: pixabay.com

В Ижевске врачи Республиканской детской клинической больницы спасли четырехмесячного ребенка, у которого на фоне выявленного ковида начались судороги и гипоксия (малыш начал задыхаться). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

«У четырехмесячного ребенка на фоне повышенной температуры начались судороги. 27 января он поступил в городскую больницу № 1 Воткинска, где у него была диагностирована коронавирусная инфекция. Маленький пациент был направлен в РДКБ. 1 февраля, несмотря на проводимую терапию, состояние малыша ухудшилось, возникли некупирумые судороги, гипоксия, сатурация снизилась до 80%. Ребенок экстренно был переведен в реанимацию на ИВЛ и введен в медикаментозную кому. Проводилась вся необходимая терапия, что через несколько дней позволило снять малыша с аппарата ИВЛ», – рассказал главврач РДКБ Павел Пупков (цитата по пресс-службе МЗ УР).

Повторное тестирование на коронавирус показало отрицательный результат. Сейчас ребенок находится на реабилитации и долечивании в отделении патологии, проводится комплексное обследование. Отмечается, что на данный момент динамика положительная.

По словам родителей, это уже третий ребенок в семье. Интересно, что и мать, и отец привиты от коронавируса. Они поблагодарили врачей за спасение малыша и отметили, что доктора «очень быстро реагировали и делали все возможное для его здоровья».

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