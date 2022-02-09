Хозяйку частного бассейна осудят в Ижевске за отравление 8 детей парами хлора

Женщина не признает свою вину, Фото: pixabay.com

В Ижевске перед судом предстанет 44-летняя местная жительница, обвиняемая в организации небезопасного частного бассейна, в котором отравились 8 детей (пункт «б» части 2 статьи 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Следствием установлено, что обвиняемая оборудовала бассейн в микрорайоне Орловское и разместила в интернете рекламу об оказании услуг по организации отдыха. При этом помещение бассейна не соответствовало санитарным нормам и требованиям. В частности, была нарушена технология водоподготовки и регулировки объема воздухообмена, а также технология нормативного микроклимата. Это то привело к превышению концентрации хлора в воде и в воздухе.

«В апреле 2021 года в бассейне отмечала день рождения группа жителей г. Ижевска, в том числе восемь несовершеннолетних детей. В результате допущенных при функционировании бассейна нарушений дети отравились парами хлора и были госпитализированы», – напомнили в ведомстве.

В рамках расследования допрошены потерпевшие дети, их родители, очевидцы и иные лица, имеющие отношение к обустройству и обеспечению функционирования бассейна, а также специалисты. Проведен ряд сложных судэкспертиз, в том числе комплексная организационно-техническая и медицинские экспертизы.

Женщина не признает свою вину, однако следствие считает собранные доказательства достаточными. Дело направлено в суд. Обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы.

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