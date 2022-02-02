В Ижевске врачи спасли жизнь 2-месячному ребенку с редкой опухолью

Фото: МЗ УР

Детский хирург, доктор медицинских наук, профессор кафедры детской хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова и замглавврача московской ДГКБ №6 Ольга Мокрушина в свой выходной приезжала в Ижевск, чтобы спасти жизнь двухмесячному младенцу с редким пороком. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, московскому хирургу ассистировали врачи Республиканской детской клинической больницы - неонатальный хирург Ольга Егорова и бригада анестезиологов под руководством Михаила Копытова.

«Специалисты нашей клиники провели уникальную операцию по удалению опухоли у двухмесячного ребенка - крестцово-копчиковой тератомы большого размера с поражением функции внутренних органов. Данный порок в развитии новорожденного встречается крайне редко - 1 раз на 35 тысяч случаев. Операцию нужно было провести в ближайшие сроки после рождения», – рассказал главный врач Республиканской Павел Пупков. (цитата по МЗ УР).

Сейчас ребенок находится в реанимации под наблюдением неонатальных хирургов, его состояние оценивается как стабильное.

Напомним, в январе ижевские хирурги спасли жизнь 2-летнему мальчику с редкой патологией развития кишечника.

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