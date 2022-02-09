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Общество9 февраля 2022 17:00

6-летняя девочка погибла при пожаре в Удмуртии

Матери на момент возгорания в квартире не было
Наталья Зиятдинова
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Пожар возник, когда девочка была дома одна

Пожар возник, когда девочка была дома одна

Фото: Архив КП

Сегодня, 9 февраля, около 15 часов в одной из квартир жилого дома в Можге произошел пожар. В квартире в то время находилась 6-летняя девочка, ее 33-летней матери дома не оказалось. Ребенок погиб.

«На место выехали следователи, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в Следственном комитете России по Удмуртской Республике.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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