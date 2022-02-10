Продолжительный снег и до -6°C ожидаются в Ижевске 10 февраля

Ожидается продолжительный снегопад. Фото: Константин Ившин

Днем 10 февраля в Ижевске ожидается продолжительный снег, на дорогах снежные заносы. Температура воздуха окажется в пределах -4,-6 °С.

Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер со скоростью 9-14 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, днем ожидаются -6,-7 °С. Атмосферное давление е превысит 755 мм ртутного столба. Влажность 88-90% (с повышением в течение дня). Магнитное поле спокойное.

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