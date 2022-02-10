Ижевчанка Наталья Йиса и ее муж-нигериец Джейкоб побывали на юбилее мамы Гарика Харламова

Наталья делилась фотографиями с вечеринки в своем инстаграме. Фото: @natalyayisa

Известная ижевчанка-блогер Наталья Йиса и ее муж из Нигерии Джейкоб Йиса посетили юбилей Натальи Харламовой – мамы юмориста Гарика Харламова. Наталья делилась фотографиями с вечеринки в своем инстаграме.

Фото: @natalyayisa

Наталья Харламова задувает свечи на праздничном торте. Скриншот со сторис @natalyayisa

Джейкоб вместе с командой африканских звезд Black Empire развлекал гостей на протяжении всего вечера – они пели, танцевали, устраивали батлы.

Фото: @natalyayisa

Black Empire подарила юбилярше портрет, который они написали во время съемок своего видеоклипа. По словам ижевчанки, картина уже едет в Россию.

«Инстаграм стирает границы. Между городами, странами, людьми. В субботу мы были на юбилее Натальи Харламовой. Человека с неиссякаемой энергией и огромным материнским сердцем! Это так приятно и ценно, что мы смогли стать частью этого праздника и как артисты, и как гости», - написала Наталья после вечеринки.

Недавно Наталья и Джейкоб с двумя детьми переехали в Санкт-Петербург. Наталья занимается производством авторских юбок, которые шьют в Нигерии, а ее муж выступает в составе группы Black Empire. Летом 2021 года Джейкоб снялся в клипе популярного коллектива Little Big. Также пара приняла участие в ток-шоу «Бородина против Бузовой» (16+) на телеканале ТНТ.

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