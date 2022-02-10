Молодой человек прокатился на лыжах по Центральной площади Ижевска

Фото: Артем Ложкин, группа «ВКонтакте» «Злой Ижевчанин»

На фоне продолжительных снегопадов функциональность Центральной площади Ижевска только расширилась - в частности, площадь стала отличным полигоном для занятий зимними видами спорта. В паблике «ВКонтакте» «Злой Ижевчанин» появилось несколько видеозаписей, на которых можно увидеть лыжника, отрабатывающего технические элементы внутри ледового городка, на детской горке, на лестничном спуске и по краю проезжей части.

В комментариях к записи ижевчане иронизируют, что теперь лыжника могут оштрафовать за порчу казенной плитки. Тем не менее, большая часть комментаторов поддерживают мужчину.

Как сообщает пресс-служба Комитета по делам ГО и ЧС Удмуртии со ссылкой на региональный Гидрометцентр, ближайшей ночью в республике так же ожидается продолжительный снегопад. Днем 11 февраля прогнозируется небольшой, местами умеренный снег. На дорогах сохранится снежный накат.

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