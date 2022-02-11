39 - летнего мужчину из Чайковского приговорили к 7 годам лишения свободы за убийство жителя Удмуртии

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Воткинской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя г. Чайковский, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ – убийство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Удмуртии.

Было установлено, что подсудимый в марте 2021 года будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве конфликта, умышленно нанес множественные удары ножом в область грудной клетки слева.

После чего, мужчина с места преступления скрылся, но сотрудникам полиции удалось его задержать. Потерпевший от полученных ранений через некоторое время скончался.

Виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Также потерпевшей, которой признана сожительница скончавшегося мужчины, взыскано 500 000 рублей в качестве возмещения морального вреда.

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