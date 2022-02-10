Экс-чиновницу в Сарапуле осудили за привлечение осужденных к ремонту в квартире сына

Женщина признала свою вину. Фото: Диля Ахмадишина

В Сарапуле вынесен судебный приговор заместителю директора городского муниципального учреждения «Управление благоустройства», которая обвинялась в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Установлено, что 46-летняя чиновница привлекала осужденных, приговоренных к исправительным работам, к ремонту в квартире сына.

Женщина признала свою вину. Дело рассматривалось в особом порядке. Сарапульский городской суд оштрафовал ее на 40 тысяч рублей и запретил занимать государственные должности в течение полугода.

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