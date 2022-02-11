В Удмуртии ищут молодого человека 1998 года рождения

Фото: ПСО 18

В Удмуртии родственники разыскивают Кондратьева Максима Дмитриевича 1998 года рождения. Молодой человек не выходил на связь с 31 января 2022 года.

Особые приметы: рост 164 см, темно-русые волосы и голубые глаза.

Был одет в черную вязаную шапку, темную куртку с капюшоном, серую кофту с капюшоном и темные кроссовки с мехом.

Если у вас есть информация о местонахождении Рычина Романа, сообщите по телефонам горячей линии «Поисково-спасательного отряда «Регион 18»: 8-951-195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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