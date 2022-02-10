Котика Антошку без век пристроили в Ижевске

Антошка родился без век. Фото: страница Анастасии Чупиной «ВКонтакте»

Вся редакция «Комсомолки» переживала за рыженького котика Антошку, про которого мы писали еще в октябре 2020 года. Игривый и очень ласковый, он скитался один около деревни Подшивалово Завьяловского района.

Скорее всего, прежние хозяева его бросили. Антошка родился без век, и, может быть, из-за этого люди не захотели с ним возиться. Котенка подобрали неравнодушные и передали волонтеру Анастасии Чупиной.

У котика не было век, и ему пришлось сделать операцию. Фото: «ФОНД группы 4 лапы Ижевск» «ВКонтакте»

Котик перенес редкую операцию на глазах. Все прошло успешно, и только одно было печально: Антошке не могли найти любящую семью. Целый год о нем заботились волонтеры, пока Анастасии не написала девушка.

Фото: страница Анастасии Чупиной «ВКонтакте»

«Она хотела забрать именно Антошку. Но для начала собиралась встретиться с ним, познакомиться. Он к ней сразу на руки полез, замурлыкал. Стало понятно, что они нашли друг друга, и девушка его взяла», — рассказывает волонтер.

Потенциальную хозяйку предупредили о болезни. Но трудностей не возникло: ему нужно протирать глаза специальным раствором — вот и весь дополнительный уход. Сейчас Антошка живет со своим человеком. Девушка иногда отправляет волонтерам фотографии счастливого питомца.

«Поначалу он рыл цветы и грыз пальму, но теперь все нормально, освоился», — дополняет волонтер.

Анастасия просит передать благодарность всем, кто участвовал в спасении Антошки.

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