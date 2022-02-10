Экс-главе Октябрьского района Ижевска грозит до 4 лет лишения свободы за превышение полномочий

Алексея Девяткина задержали в середине октября прошлого года. Фото: архив КП в Ижевске

В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Октябрьского района Ижевска Алексея Девяткина, обвиняемого в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В соответствии с обвинительным заключением и исходя из материалов уголовного дела, Девяткин «из корыстной и иной личной заинтересованности» заключил незаконное дополнительное соглашение к одному из муниципальных контрактов, причинив городу ущерб в размере более 600 тысяч рублей.

«В ходе следствия причиненный ущерб в бюджет города возмещен в полном объеме», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, Девяткина задержали в середине октября прошлого года.

Уголовное дело, которое расследовалось региональным Управлением ФСБ, передали в Октябрьский районный суд. Обвиняемому грозит до 4 лет лишения свободы.

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