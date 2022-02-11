Церковную лавку в центре Ижевска могут снести за нарушения антимонопольного законодательства

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В адрес Управления ФАС России по Удмуртии поступило обращение от Религиозной организации «Ижевская и Удмуртская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» о проведении проверки правомерности размещения на ул. Красная города Ижевска торгового объекта «Церковная лавка», не имеющего никакого отношения к Ижевской и Удмуртской епархии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Было установлено, что размещение данного объекта на территории города не предусмотрено. Разрешение на размещение лавки не выдавалось, а заявления хозяйствующего субъекта о размещении не поступало. Осуществлять работу по выявлению и демонтажу самовольно установленных временных объектов на территории должны Администрации районов города.

При проверке были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства. Администрации Первомайского района г. Ижевска выдано предупреждение о принятии мер, направленных на демонтаж временного сооружения, размещенного по адресу: ул. Красная, 154, в отсутствие правовых оснований его размещения.

Создание органами местного самоуправления дискриминационных условий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции может повлечь для должностных лиц административную ответственность по статье 14.9 КоАП РФ, предусматривающую помимо административного штрафа дисквалификацию виновных должностных лиц на срок до трех лет.

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