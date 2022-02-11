Foreign Policy: Россия перехватила лидерство в освещении украинских событий среди испаноязычной аудитории

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Во второй половине января российские телеканалы, освещающие события на Украине, более чем в 3 раза обошли американских конкурентов по показателям вовлеченности испаноязычной аудитории. Об этом пишет RT со ссылкой на журнал Foreign Policy, который в свою очередь ссылается на исследование вашингтонской компании Omelas.

По словам руководителя проекта в Omelas Эндрю Гонсалеса, российские СМИ хотят повлиять на то, как данная тема представлена в информационном пространстве стран Латинской Америки, «чтобы людям было сложнее разобраться в реальной ситуации». По его мнению, если «российской пропаганде» удастся «сбить людей с толку», то властям этих стран будет сложно заручиться поддержкой населения по каким-то ответным шагам или контрмерам.

Согласно данным Omelas, во второй половине января RT опубликовал 1600 постов с упоминанием Украины. Это принесло каналу 173 тыс. взаимодействий (лайков, перепостов и комментариев) что составляет почти 40% от всех взаимодействий пользователей с контентом об украинских событиях на испанском языке. RT опубликовал в 2 раза больше материалов, чем оппозиционная венесуэльская газета El Nacional, занимающая второе место по количеству публикаций на эту тему.

«Российская риторика нашла отклик у аудитории. Авторы популярных публикаций на ресурсах российских государственных СМИ всячески пытались убедить читателей, что украинский кризис устроили западные страны, пытаясь нарастить поставки вооружений, а США проводят кампанию по дезинформации и хотят выставить Россию агрессором», — утверждает Foreign Policy (перевод RT).

Эндрю Гонсалес считает, что испаноязычные пользователи соцсетей «действительно симпатизируют России», а российские СМИ ««умело держат руку на пульсе по любому вопросу и вызывают заинтересованность, необходимую для того, чтобы их повестка становилась главенствующей».

Бывший член палаты представителей США Дебби Мукарсел-Пауэлл настаивает, что «российская пропаганда» и дезинформация распространяется не только через соцсети, но и через группы в мессенджере WhatsApp, через которые испаноязычные жители штата Флорида общаются с друзьями и родственниками из Латинской Америки. Экспертов беспокоит, что администрация президента Байдена не торопится решать эту проблему.

При этом в самой компании утверждают, что латиноамериканцы обращаются к RT в поисках сбалансированной точки зрения на события, которые происходят в мире.

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