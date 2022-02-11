Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина стала 13-й в спринте на Олимпиаде в Пекине

Фото: Nordic Focus, Союз биатлонистов России

Сегодня, 11 февраля, в рамках зимней Олимпиады в Пекине состоялась женская спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами. Как сообщает IZHLIFE, биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина сумела попасть в Топ-15.

«Допустив два промаха на стрельбе из положения лежа, 27-летняя уроженка Можги смогла собраться и чисто отстреляла на стойке, показав при этом приличный ход ногами. Финишировала Ульяна на 13-м месте, проиграв победившей норвежке Марте Улсбю Ройселанд почти 1,5 минуты», — пишет IZHLIFE.

Олимпийское серебро завоевала шведка Эльвира Оберг, бронза досталась итальянке Доротее Вирер. Лучшей из наших сборниц стала Кристина Резцова – у нее 6-е место.

В воскресенье в олимпийском Пекине пройдет женская гонка преследования.

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