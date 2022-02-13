Певица Zivert сыграет роль девушки из Удмуртии

фото: vk.com/j.zivert

Поп-звезда Zivert (Зиверт) примерит на себе образ девушки из Сарапула, приехавшей покорять Москву, сообщает телеканал МУЗ-ТВ.

Перевоплощение певицы состоится в рамках шоу «Звезда под прикрытием» (0+). Суть проекта заключается в том, что знаменитостей гримируют до неузнаваемости и отправляют работать на день на действующие предприятие.

Юлия Зиверт сыграет безработную сарапульчанку Наташу Шишкову, которая приехала в столицу в поисках лучшей жизни. Она устроится на работу в цветочный магазин, где ей предстоит влиться в новый коллектив и найти себе ночлег.

Выпуск с Zivert выйдет сегодня, 13 февраля, в 17.30 на телеканале МУЗ-ТВ.

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