Коронавирус в Удмуртии 14 февраля: 139 госпитализированных и 2 671 заболевший

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На утро 14 февраля в Удмуртии коронавирусной инфекцией заразились еще 2 671 человек. В числе заболевших 416 детей до 14 лет, 287 граждан старше 65 лет. Об этом сообщает оперштаб региона.

В ковид-центры госпитализировано в ковид-центры госпитализировано 139 человек. 1 166 пациентов ковид-стационаров находится в состоянии средней тяжести, 281 – в тяжелом, из них 56 на ИВЛ.

В поликлиниках под медицинским наблюдением находятся 42 001 человек. К сожалению, скончались 3 человека. Мужчинам было 75, 80, 86 лет. Итого зафиксировано 3 584 летальных случая.

688 918 человек всего вакцинировали. Из них 540 013 получили второй компонент.

Всего на 14 февраля в Удмуртии зарегистрировано 117 738 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

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