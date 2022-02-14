«Где СарапУла?»: певица Zivert стала цветоводом из Удмуртии в новом шоу МУЗ-ТВ

Певица Zivert в образе цветовода из Сарапула. Скриншот с видео МУЗ-ТВ

Популярная российская звезда Zivert (Зиверт) стала цветоводом из Сарапула, которая приехала покорять Москву, в рамках нового шоу «Звезда под прикрытием» (0+) телеканала МУЗ-ТВ.

Зиверт на день приняла на себя роль специалиста по суккулентам Наташу Шишкову.

«Цветовод, родом из СарапУла. <…> Есть вопросы. Где СарапУла? Что такое суккулентные растения?», - читая задание, певица несколько раз произнесла название города Сарапул неправильно – поставила ударение не там.

«Когда я буду называть такие названия, как Сарапул, мне главное не заржать. Потому что я вообще смехунчик», - сообщила певица в начале передачи.

Позже Зивет выучила правильное название города и уже не допускала ошибок.

«Я старалась поменьше рот открывать, мне каждый раз казалось, что я палюсь».

Во время передачи она пересаживала мухоловки, флорариумы, ухаживала за бонсаем и перебирала кактусы. Зивет смогла успешно влиться в коллектив, и ей даже нашли ночлег за 350 рублей в хостеле.

«Весь день мне приходится врать целой группе людей. Это достаточно трудно», - призналась певица в конце передачи. Выигранные 50 тысяч рублей она подарила работникам магазина, в котором и снималась передача.

Отметим, в шоу «Звезда под прикрытием» артистов гримируют и на день отправляют работать в непривычное для них место, где все локации и персонал реальны. Задача артиста: продержаться на новой работе, выполнять жесткие требования начальства и остаться неузнанными.

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