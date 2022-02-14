Житель Татарстана обманул пенсионеров Ижевска на 1,5 млн рублей

Ижевские пенсионеры попались на удочку мошенников. Фото: pexels.com

В Казани задержали молодого человека, который обманывал пенсионеров из Ижевска. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, в начале февраля на территории нашего города было зафиксировано 6 фактов хищения денег у пенсионеров.

Злоумышленники звонили на номера стационарных телефонов, говорили пенсионерам, что они сотрудники правоохранительных органов и сообщали о том, что их близкие родственники стали участниками ДТП. Чтобы освободить родных от уголовной ответственности, старики передавали крупные суммы денег человеку, который подъезжал к их дому. Отдали от 100 до 500 тысяч рублей. Конечно, позже выяснялось, что никто ни в какие аварии не попадал.

В итоге у пенсионеров было похищено почти 1,5 млн рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Было установлено, что к совершению преступлений причастен один и тот же мужчина – 26-летний ранее судимый житель Татарстана. Оперативники задержали его в Казани и доставили в Удмуртию.

Он уже рассказал, что получил адреса граждан, у которых необходимо было забрать деньги, через мессенджеры от неизвестных лиц. На такси приехал в Ижевск, получил деньги, перевел на указанные счета, удержав себе за работу 20% от общей суммы.

Сейчас полицейские устанавливают остальных причастных к совершению этих преступлений.

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