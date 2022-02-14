В Ижевске судят мужчину за обман жителей Крыма

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В Ижевске судят 30-летнего неработающего, ранее судимого уроженца Смоленской области, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Находясь в Ижевске, мужчина искал в интернете объявления о продаже различных товаров либо недвижимости, которые размещали жители Крыма. Потом он звонил им и рассказывал, что хочет купить эти товары.

«Под предлогом того, что для отчета перед предприятием ему необходимы товарные чеки, злоумышленник убеждал потерпевших подойти к банкомату и произвести ряд операций. Граждане выполняли указания обвиняемого и в результате сами переводили денежные средства на подконтрольные ему счета», - уточнили в ведомстве.

Мошенника задержали. Следователи установили его причастность к 10 фактам мошенничества в отношении крымчан. Сумма ущерба составила более 70 000 рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За совершенные им преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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