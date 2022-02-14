За месяц в Удмуртии заболело ОРВИ более 16,5 тысяч человек

За минувшую неделю в Ижевске ОРВИ заболело 7085 человек. Архив редакции

16543 жителя Удмуртии заболели острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) с 7 января по 13 февраля этого года. Таковы данные Роспотребнадзора по республике.

Почти половина из заболевших (7521 случай) – дети в возрасте до 14 лет. Больше всего болеют малыши в возрасте до 6 лет: в возрасте до 2 лет – 1544 случая; 3-6 лет – 2477 случаев.

За минувшую неделю в Ижевске ОРВИ заболело 7085 человек. Это 42,8% от общего количества заболевших в регионе. Среди них 2906 детей до 14 лет.

В регионе зарегистрировано 316 лабораторно подтвержденных случаев гриппа А, а также 2 случая гриппа В.

На прошлой неделе из-за эпидемии ОРВИ в республике полностью закрылись 25 школ. Больше всего не повезло ученикам Сарапула, Вавожского, Якшур-Бодьинского районов. Кроме этого на карантин отправлены воспитанники 16 детских садов.

Ранее Александр Бречалов заявил, что в больницах Удмуртии не хватает 653 врача.

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