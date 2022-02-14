На 2,3 млн рублей оштрафовали УК и ТСЖ Ижевска за плохую уборку снега

В эту зиму в Ижевске очень много снежной каши на дорогах и снежных гор Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске выявлено 381 нарушение правил благоустройства города. Из них 172 – снежные навесы и сосульки на крышах домов и нежилых помещений, 179 – скользкость и снег на придомовой территории, 30 – складирование снега, например, на детских площадках. Таковы данные администрации столицы Удмуртии.

«Составлены 238 протоколов об административном правонарушении. К ответственности в виде штрафов привлечено 126 виновных лиц. Общая сумма штрафов составила более 2,3 млн рублей», - подчеркивается в сообщении ведомства.

Стали известны и антилидеры зимнего содержания дворов и многоквартирных домов. Это Городская управляющая компания – 19 протоколов, ЖРП № 8 и УК «Гарантсервис» - по 10 протоколов, УК «Ижкомцентр» - 7 протоколов, Ижевская управляющая компания, УК «Вест-Снаб», УК «Квартал» - по 6 протоколов, УК «Коммунальщик», УК «Мегаполис», УК «Теремок» - по 5 протоколов и др.

105 управляющих компаний и ТСЖ привлечены к административной ответственности. Еще 40 дел сейчас находятся на рассмотрении.

Напомним, размер штрафа составляет для должностных лиц – 7000-15000 рублей, для юридических лиц – 20000-100000 рублей.

Ранее «Комсомолка» писала, куда жителям Ижевска обращаться с жалобами на снег во дворе и наледь на крышах?

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