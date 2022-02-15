Коронавирус в Удмуртии 15 февраля: 118 госпитализированных и 2 760 заболевших

Ковид-статистика Удмуртии на утро 15 февраля Фото: Екатерина АРДАШЕВА

По состоянию на утро 15 февраля в Удмуртии зафиксировано 2 760 новых случаев коронавирусной инфекции, об этом сообщает региональный оперштаб на официальной странице «ВКонтакте».

Среди заболевших 347 детей и 359 человек старше 65 лет. В ковид-центры госпитализировано 118 человек.

946 человек за минувшие сутки выздоровели.

К сожалению, 10 пациентов скончались. Это четверо мужчин 68, 69, 73 и 83 лет и шесть женщин возрастом 45, 50, 66, 67, 74 и 83 лет.

Всего на 15 февраля в Удмуртии зарегистрировали 120 498 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из этого числа 91 272 человека выздоровели и 3 594 скончались.

В настоящее время 42 391 человек с легким течением заболевания лечится амбулаторно. В ковид-стационарах находятся 1 152 пациента в состоянии средней тяжести и 279 – в тяжелом. На ИВЛ сейчас 59 человек.

Против коронавируса привиты 689 263 жителя Удмуртии, 540 685 человек уже получили второй компонент вакцины. 118 291 жителю введена однокомпонентная вакцина Спутник Лайт. 112 963 жителя прошли ревакцинацию.

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