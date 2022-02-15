Погода в Ижевске на 15 февраля: умеренный снег и до -5

Ожидается снег
Фото: Константин ИВШИН
Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы выспались перед новым рабочим днем. А «Комсомолка» поделится, какой прогноз подготовили на сегодня синоптики.
По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит -3…-5 градусов. Местами пройдет умеренный снег. На дорогах образуется снежный накат. Ветер южный, 4-9 м/с.
О погоде на неделю мы рассказывали здесь.
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