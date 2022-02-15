Четвертое место занимает Удмуртия по рождаемости в Приволжском федеральном округе

Показатель младенческой смертности в Удмуртии тоже снизился. Фото: Pexels

Удмуртия по итогам 2021 года стала четвертой в ПФО по рождаемости. Об этом со ссылкой на главу региона Александра Бречалова сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Всего за 2021 родились 14 273 ребенка.

«Показатель младенческой смертности в Удмуртской Республике также снизился на 2,3% по итогам 2021 года, показатель составил 4,2 на 1000 родившихся, что ниже уровня Российской Федерации и ПФО. В целом по показателям смертности Удмуртия относится к числу регионов с невысокой летальностью и занимает 62 место в РФ (по убыванию показателя) и 13-е место в ПФО. Это один из самых низких показателей в округе, ниже только Татарстан», — отметила Эльвира Пинчук, зампредседателя правительства.

Рост смертности в прошлом году произошел из-за коронавируса. За прошлый год не стало 23 275 жителей республики. Это на 2 095 больше, чем в 2020 году.

Уровень смертности из-за злокачественных образований снизился на 3,5%, от болезней системы кровообращения на 3,5%, от болезней нервной системы на 3,7%, от психических заболеваний на 26,5%, от болезней эндокринной системы на 41,1%.

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