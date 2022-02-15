Часть лесополосы на улице 40 лет Победы в Ижевске огородили забором

Жители увидели новый забор у лесополосы в Ижевске Фото: Анастасия Захарова

Ижевчане заметили, что на улице 40 лет Победы появился забор.

«Давно не была в этом районе. Недавно ехала мимо остановки «Улица Ильфата Закирова» и увидела, что в лесу оградили участок. Создалось впечатление, что там что-то строят», — говорит читательница «Комсомолки» Алена.

Здесь есть некое строение Фото: Анастасия Захарова

В Минстрое Удмуртии сообщили, что там не выдавали разрешение на строительство на участке.

На самом заборе тоже нет никаких знаков, которые бы объясняли, зачем его поставили. Если заглянуть через него, видно, что есть небольшое строение наподобие киоска. Однако следов стройки там нет. Поговорить с кем-либо корреспонденту тоже не удалось, потому что никого из рабочих около участка нет.

Огорожен участок лесополосы Фото: Анастасия Захарова

Так что факт существования забора на улице Ильфата Закирова пока остается загадкой. «Комсомолка» наблюдает за ситуацией.

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