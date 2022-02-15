Какие дороги Ижевска будут чистить от снега с 16 по 19 февраля

Ижевчан просят убирать автомобили с обочин Фото: Архив КП

График уборки улиц на ближайшие дни опубликовала пресс-служба города Ижевска на официальном сайте. Сообщается, что с 16 по 19 февраля будет проводиться расчистка следующих проездов:

- 16 февраля, 9:00 – 17:00. Техника пройдет по улице Кунгурцева вдоль Столичного лицея.

- 17 февраля, 9:00 – 17:00. Почистят улицу Мужвайскую от магазина «Пятерочка» до улицы Оружейника Драгунова.

- Ночь с 17 на 18 февраля. Запланирована очистка улицы Новая Восьмая от улицы Холмогорова до Центра репродуктивного здоровья.

- Ночь с 18 на 19 февраля. Почистят улицу Сакко и Ванцетти от улицы Щорса до улицы Удмуртской.

Ижевчанам напомнили, что на указанных участках не следует оставлять припаркованные автомобили, так как это может помешать работе снегоуборочных машин. В том случае, если транспортное средство на обочине будет мешать технике, с владельцем по телефону свяжутся сотрудники ГИБДД и попросят переставить авто.

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