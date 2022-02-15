Рашит Абашев и Галина Мерзлякова стали новыми депутатами госсовета Удмуртии

Ректор УдГУ Галина Мерзлякова и гендиректор предприятия «Красная звезда» Рашит Абашев. Фото: архив КП и vk.com/rashitabashev

Ректор УдГУ Галина Мерзлякова и гендиректор предприятия «Красная звезда» Рашит Абашев заняли вакантные мандаты депутатов госсовета Удмуртии по спискам «Единой России», об этом сообщает «КоммерсантЪ-Удмуртия».

Новые депутаты получили удостоверения и значки 15 февраля на сессии республиканского парламента.

Ранее, в декабре 2021 года, депутаты госсовета Александр Майер и Эдуард Петров досрочно сложили полномочия. Александр Майер, возглавляющий Ижевский радиозавод, свое решение объяснил необходимостью больше сконцентрироваться на работе, а Эдуард Петров перешел на должность и.о. министра национальной политики региона.

Отметим, что Галина Мерзлякова и Рашит Абашев являлись депутатами госсовета предыдущего созыва.

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