Рашит Абашев и Галина Мерзлякова стали новыми депутатами госсовета Удмуртии

Ректор УдГУ Галина Мерзлякова и гендиректор предприятия «Красная звезда» Рашит Абашев. Фото: архив КП и vk.com/rashitabashev
Ректор УдГУ Галина Мерзлякова и гендиректор предприятия «Красная звезда» Рашит Абашев заняли вакантные мандаты депутатов госсовета Удмуртии по спискам «Единой России», об этом сообщает «КоммерсантЪ-Удмуртия».
Новые депутаты получили удостоверения и значки 15 февраля на сессии республиканского парламента.
Ранее, в декабре 2021 года, депутаты госсовета Александр Майер и Эдуард Петров досрочно сложили полномочия. Александр Майер, возглавляющий Ижевский радиозавод, свое решение объяснил необходимостью больше сконцентрироваться на работе, а Эдуард Петров перешел на должность и.о. министра национальной политики региона.
Отметим, что Галина Мерзлякова и Рашит Абашев являлись депутатами госсовета предыдущего созыва.
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