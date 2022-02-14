Более 1300 врачей и медсестер не хватает больницам Удмуртии

В больницах Удмуртии не хватает врачей. Архив редакции

В больницах Удмуртии не хватает 653 врача и 697 специалистов среднего звена. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, нехватка кадров – это одна из проблем, которую вскрыл ковид.

«До конца года мы планируем сократить этот дефицит на 30%, в том числе за счет работы со студентами, федеральных и региональных программ», - рассказал Бречалов.

Еще одной проблемой регионального здравоохранения является недостаточные коммуникации с жителями.

«В 2021 году медучреждения республики получили почти 200 тысяч обращений. Это в 27 раз больше, чем в 2019 году. В топе темы тестирования на ковид, записи на прием и вакцинации. Для решения этого вопроса мы реорганизуем работу call-центра, а также предпринимаем ряд других мер – о них расскажу чуть позже. Очень важно, чтобы жители чувствовали – поликлиники и больницы на связи и готовы помочь», - подчеркнул глава региона.

Ранее стало известно о назначении Натальи Якимовой еще одним заместителем министра здравоохранения.

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