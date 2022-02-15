Новый способ борьбы с телефонными мошенниками предлагают в России

Нововведение может помочь в борьбе с телефонными и интернет-мошенниками. Фото: pixabay.com

Портал «Госуслуги» предложили дополнить специальным разделом, в котором граждане смогли бы жаловаться на телефонных мошенников. Об этом сообщает RT со ссылкой на автора инициативы – депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Крупника.

На имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева уже выслано соответствующее обращение, копией которого располагает издание.

Павел Крупник пояснил, что в последние годы проблема телефонного мошенничества стоит в России довольно остро. Злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками банков и правоохранителей,и незаконно получают доступ к банковским счетам. Также они провоцируют впечатлительных граждан добровольно совершать денежные переводы на счета преступников. Депутат подчеркнул, что проблема требует современных решений со стороны государства.

«В данной связи прошу вас оценить идею внедрения в единый портал государственных услуг Российской Федерации «Госуслуги» раздела, позволяющего оперативно сообщить о факте мошеннических действий, который одновременно будет иметь статус официального обращения в правоохранительные органы», — написал в обращении политик.

По мнению Павла Крупника, такой раздел «станет опорой» для правоохранительных органов при разработке мер противодействия финансовым киберпреступлениям.

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