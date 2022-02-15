Жителя Ижевска, разгуливающего по улице с ножом, задержали росгвардейцы

Ижевчанин ходил по улице с ножом. Фото из социальной сети «ВКонтакте», предоставлено пресс-службой Росгвардии по Удмуртии

В понедельник 14 февраля ижевчане заметили на улице пьяного гражданина, который ходил ножом в руках. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртии, на информацию обратила внимание полиция – она и передала сообщение, указав адрес. После этого на место срочно выехал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии и задержал возмутителя спокойствия.

Участники группы задержания. Фото: пресс-служба Росгвардии по Удмуртии

Наряд группы задержания прибыл по адресу и узнал о месте нахождения правонарушителя от одного из жильцов. Мужчина укрылся в подъезде жилого дома, громко кричал, нецензурно выражался и в целом вел себя агрессивно, не реагируя на законные требования сотрудников Росгвардии. При задержании он оказал сопротивление.

Уже в отделении полиции личность мужчины установили – это оказался 32-летний ранее судимый ижевчанин.

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