Житель Удмуртии поборолся за сердце «Королевы мяса» в программе «Давай поженимся!»

Яков из Глазова поборолся за сердце «Королевы мяса» и прокатил ее на тачке. Фото: скриншот видео

Житель Глазова Яков принял участие в программе «Давай поженимся!» (16+). Он поборолся за сердце Франслины из Санкт-Петербурга, владелицы мясного бизнеса.

«Я уже покорил свой город, сегодня надеюсь, что покорю тебя», — сказал молодой человек девушке при знакомстве.

Яков — владелец автосалона и автомойки, а также отец пятерых детей. Однако «ту самую» до сих пор не нашел, поэтому пришел попытать счастья на программу.

В качестве сюрприза Яков прокатил Франслину на своей самой крутой «тачке». Но в итоге героиня программы выбрала другого участника.

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