11 единиц тяжелого оборудования поступит в больницы Удмуртии в 2022 году

Фото: Минздрав УР

В Удмуртии в 2022 году в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» будет закуплено 11 единиц тяжелого оборудования для районных медицинских организаций. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

«В 2022 году будет закуплено 11 единиц тяжелого оборудования, в том числе флюорографы, маммографы, рентгенографы для 8 районных больниц. Автопарк медицинских учреждений обновится на 105 автомобилей. Запланированы капитальные ремонты в 20 медицинских организациях отрасли», – сообщила заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

«Даже в таких сложных условиях наши медицинские организации продолжают создавать комфортные условия для пациентов. Так, две поликлиники Ижевска – это городская поликлиника № 2 и детская городская поликлиника № 8 – подтвердили статус поликлиник федерального образца. С сентября 2021 года в республике запущен уже третий симуляционный центр в Можгинском филиале Республиканского медицинского колледжа, где будущие специалисты оттачивают свои навыки», – рассказала Пинчук.

Она отметила, что пандемия выявила ряд проблем системы и усложнила очевидные, в том числе нехватку кадров, низкий уровень коммуникаций и информатизации, недостаточную мобильность и эффективность системы здравоохранения. По ее словам, именно на решении этих проблем будут сконцентрированы усилия отрасли в этом году.

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