Биатлонистка из Удмуртии выступит в завершающем этапе эстафеты на Олимпиаде

Фото: Nordic Focus, Союз биатлонистов России
В среду, 16 февраля, в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине пройдет женская эстафета по биатлону. Спортсменкам предстоит преодолеть четыре этапа по 6 км.
В состав сборной вошла и бронзовая призерка текущей Олимпиады, уроженка Удмуртии Ульяна Нигматуллина (Кайшева). Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, она выступит в завершающем этапе гонки.
Первой стартует Ирина Казакевич, второй – Кристина Резцова, третьей – Светлана Миронова.
Транслировать эстафету будет телеканал «Россия-1». Начало в 11:45.
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