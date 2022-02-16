12 территорий будет благоустроено в деревнях и селах Удмуртии в 2022 году

Об этом сообщил Александр Бречалов.Фото: архив

Александр Бречалов в своих социальных сетях сообщил, что будет благоустроено 12 территорий – это ремонт дорог в селе Варзи-Ятчи Алнашского района, деревне Лонки-Ворцы Игринского района, селе Орловское, тротуаров в деревне Уйвай Дебесского района.

Также будут построены игровые площадки в селе Кияик Завьяловского района и деревне Аксарино Киясовского района, футбольное поле для школы в Мазунино Сарапульского района.

В Можгинском районе в селе Большая Уча появится фонтан, в Малопургинском районе в д. Алганча-Игра зона отдыха «ТазаЛу», в центральном парке в Вавоже – новая сцена.

В Уве планируют отремонтировать информационно-методический центр, а в Шаркане - оборудовать улицу Советскую для комфортного передвижения маломобильных жителей.

Всего на благоустройство заявленных территорий будет выделено 17,7 млн рублей.

«Задача администрациям округов – организовать качественное строительство и ремонт. Нам с командой Минсельхоза республики – найти дополнительные ресурсы для других классных проектов по благоустройству села. Особое внимание инициативам, прошедшим акселератор «Деревня будущего»», - написал Глава Удмуртии.

Также в 2022 году по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в Удмуртии будут реконструированы три отрезка дорог в Киясовском и Шарканском районах. Запланировано строительство 36 домов по договору найма жилого помещения для специалистов. Будут построены межшкольный стадион в с. Норья Малопургинского района, детский сад-ясли на 50 мест в с. Сосновка и дом культуры на 150 мест в с. Мишкино в Шарканском районе.

Планируется постройка волоконно-оптической линии связи в д. Аксакшур и в д. Мувыр, распределительные сети газоснабжения – в деревнях Мувыр, Старый Пашур и Козино в Шарканском районе, система водоснабжения в с. Малая Пурга.

Будет положено начало строительству дома культуры в с. Уром и досугового центра в д. Аксакшур в Малопургинском районе.

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