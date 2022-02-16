В Удмуртии 43-летний мужчина избил женщину за отказ отдать деньги

Нападение произошло ночью. Фото: архив

Ночью в полицию города Сарапул поступило сообщение о нападении на женщину. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Было установлено, что 50-летняя местная жительница пешком возвращалась домой из кафе. Около 2:30 на мосту ее догнал незнакомый мужчина и потребовал отдать деньги. Получив отказ, злоумышленник избил потерпевшую руками и ногами. Затем попытался вырвать из рук сумку, после чего скрылся с места преступления.

Избитую женщину доставили с травмами в больницу.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска удалось установить маршрут злоумышленника и в дальнейшем его личность.

Им оказался 43-летний неработающий, ранее неоднократно судимый местный житель. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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