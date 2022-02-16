Рассказы о любви лжепоклонников стоили одной из Бурановских бабушек из Удмуртии около 1,5 млн рублей

Фото: скриншот с видео

Одна из Бурановских бабушек, 72-летняя Анна Прокопьева стала героиней ток-шоу «За гранью» (16+) на телеканале НТВ. Она призналась, что закрутила роман в интернете.

Фото: скриншот видео

«Концертов не стало, и у меня началась депрессия. Я плакала, плакала. И я решила зарегистрироваться в соцсетях. Сразу посыпались столько комплиментов», – рассказала в студии Анна Прокопьева. Она познакомилась сразу с двумя поклонниками, якобы из Англии и Франции, которые обманули женщину. Они рассказывали ей о любви, а потом просили денег.

«Один из них посылал фотографии, как он строит дороги в Нигерии. И рассказал, что карточка с деньгами заблокирована. И я ходила 3 раза в банк, чтобы посоветоваться, как поступить в этой ситуации. Он говорил, что не он просит денег, а банк, чтобы он вернулся в Москве», – в итоге, поверив ему женщина, перевела около 400 тысяч.

«Даже сейчас мне трудно поверить, что он мошенник. Мы до сих пор общаемся. Я же верила, что она вернет деньги. Я человек советского воспитания, верующий», – подчеркнула бабушка.

Еще один поклонник Филипп рассказал артистке, что попал в аварию. Поверив на слово, она перевела своим поклонникам около 1,5 млн рублей.

Скириншоты с денежных переводов. Фото: скриншот видео

В студию пришел и муж Анны – 72-летний Николай Прокопьев. Признание жены шокировало его. Оказалось, что все это время она переводила крупные суммы и с его карты. Объясняя это тем, что ее знакомы нужна финансовая помощь.

Муж Анны Прокопьевой. Фото: скриншот видео

Позже жена призналась супругу, что влезла в кредиты, муж исправно платил их, не подозревая о виртуальных ухажеров своей супруги.

В итоге она написала заявление в полицию, но до сих пор продолжает общаться со своими виртуальными воздыхателями.

Отметим, Анна Прокопьева не из числа коллектива «Бурановские бабушки», который участвовал в Евровидении.

Полный выпуск передачи вы можете посмотреть здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Максим Вылегжанин, Эльвира Пинчук и Олег Бекмеметьев: с кем отмечают 14 февраля известные жители Удмуртии

12 территорий будет благоустроено в деревнях и селах Удмуртии в 2022 году

К ЧИТАТЕЛЮ: вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации ижевской «Комсомолки»? Пишите нам в Viber – 89120070806.