34-летний житель Ижевска хотел заработать на спортивных ставках и потерял 176 тысяч рублей

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В Ижевске заведено уголовное дело по факту хищения денег у 34-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

Известно, что ижевчанину пришло сообщение от незнакомого ему человека. Он предложил подзаработать на спортивных ставках.

В надежде получить легкие деньги, мужчина несколько дней переводил крупные суммы на указанные ему реквизиты.

Все это время злоумышленник уверял обманутого в ложном выигрыше. Это подбадривало ижевчанина, и он вновь и вновь переводил деньги.

Через пару дней мошенник пропал: перестал выходить на связь, удалился из контактов мессенджера мужчины. Пропали и деньги – общей сумме потерпевший отправил незнакомцу 176 000 рублей.

Полиция проводит мероприятия, чтобы установить личность преступников.

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