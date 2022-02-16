Депутатам Удмуртии запретили иметь гражданство и счета за рубежом

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15 февраля прошло заседание депутатов Госсовета Удмуртии. На совещании были приняты ряд изменений в региональном законодательстве. Депутаты приняли решение установить несколько запретов для себя. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».

В связи с принятыми изменениями, республиканским представителям власти, которые несут службу на постоянной основе или находятся на замещении будет запрещено иметь гражданство за рубежом.

«Кроме того, всем депутатам госсовета, их супругам и несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами», – поделилось издание.

По словам представителя Госсовета Александра Прозорова, поправки связаны с принятием в декабре прошлого года федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

Депутат заявил, что при разработке изменений несколько раз подчеркивалось, что прямой запрет не является ограничением прав. Эта необходимость еще раз говорит о том, что публичный статус - это огромная ответственность, которая влечет за собой ряд обязанностей.

Внесенные изменения об ограничениях направлены прежде всего на защиту страны от попыток влияния других государств. У представителей власти «конфликта интересов» быть не должно.

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