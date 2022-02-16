«Дома на кирхе» в самом сердце Ижевска: необычные постройки, арочные проемы и двор за забором

Во дворе сохраняется новогоднее настроение и в феврале Фото: Амир Закиров

«Комсомолка» вновь вышла на центральные улицы Ижевска, чтобы показать вам их непарадную сторону. Наш четвертый выпуск посвящен кварталу, который называют «Дома на кирхе». Их двор окружен улицами Советская, Красная, Ленина и Карла Маркса.

В доме есть коммунальные квартиры Фото: Амир Закиров

В 19 веке здесь строили дома специально для представителей духовенства Александро-Невского собора. В то время на месте дому №156 по улице Красной стояла кирха – лютеранская церковь. Ее построили на пожертвования протестантов, которые работали на Оружейном заводе.

Сейчас двери подъездов находятся не в лучшем состоянии Фото: Амир Закиров

Удобств в домах раньше не было, в туалет приходилось выходить на улицу.

Скорее всего, раньше здесь стояли уборные Фото: Амир Закиров

В наше время от кирхи ничего не осталось, кроме негласного названия этого квартала. Ее снесли в 1920-м году, участок застроили трехэтажными домами для рабочих Машзавода.

На фото хорошо видно, как над тремя этажами надстроили еще два Фото: Амир Закиров

Рядом с этими домами постоянно бурлит жизнь: люди спешат по делам, заходят в небольшие магазины, которые здесь буквально на каждом шагу. Нам показалось, что из-за такой чрезмерной оживленности некоторые жильцы оградили свою придомовую территорию – иначе и во дворе будет неспокойно.

Магазины здесь буквально на каждом шагу Фото: Амир Закиров

Некоторые жильцы оградили свою территорию забором Фото: Амир Закиров

Заглянув через него, перед нами открылся такой чудесный дворик Фото: Амир Закиров

Многие подъезды запомнились нам своими необычными треугольными козырьками. Попадаются и нестандартные для квартала арочные двери.

Назначение этого здания мы так и не поняли. Заглянув внутрь, мы нашли только разбитые бутылки Фото: Амир Закиров

Среди новых построек – интересная арочная дверь, ведущая в подвал Фото: Амир Закиров

Прогуляться с нами по другим дворам можно:

- в этом материале по Пушкинской;

- здесь по Лихвинцева;

- а тут вас ждет «изнанка» Советской.

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