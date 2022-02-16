Гороскоп на 17 февраля 2022 года: Девы рискуют упасть в пылкие объятия, Овнов может захватить весеннее настроение, а Львам стоит опасаться однообразия

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ОВЕН

Овны, вас может захватить в свои сети весеннее настроение. Не исключены спонтанные прогулки, ночные разговоры по душам и чашечка пряного напитка.

ТЕЛЕЦ

Тельцы, постарайтесь сегодня абстрагироваться от всех проблем и расслабиться. Устройте себе день СПА и блаженства.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы, вам сегодня необходимо все успеть и всем уделить внимание. Вы словно магнит для различных задач и встреч.

РАК

Не торопите время, насладитесь сегодня прекрасными моментами этого дня. За кучей дел вы упускаете что-то очень важное.

ЛЕВ

Львы, вас может настигнуть день сурка, что может стать причиной вашего плохого настроения. Разбавьте свои будни чем то новым, ярким и даже сумасшедшим.

ДЕВА

Девы, вам сегодня не стоит летать в облаках. Вы рискуете ненароком споткнуться и упасть в чьи-то пылкие объятия.

ВЕСЫ

Весы, сегодня очень ранимы. Каждые упреки и замечания в ваш адрес будут вас расстраивать. Постарайтесь не воспринимать все близко к сердцу.

СКОРПИОН

Скорпиона, сегодня не исключено, что вам на глаза попадется очень интересная книга, которая натолкнет вас на необычную идею.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, сегодня вам следует проявить терпение, если вы хотите научиться чему-то новому. Слушайте то, что вам говорят и вы увидите прогресс уже совсем скоро.

КОЗЕРОГ

Козероги, вы сегодня рассеяние, чем обычно. Возможно это связано с неправильным режимом сна и вам следует чуть больше уделить внимание отдыху.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи, не берите на себя больше, чем вы можете успеть. Правильно распределенные обязанности и дела - залог качественной работы и отличного результата.

РЫБЫ

Рыбы, у вас сегодня очень романтическое настроение. Возможно вам захочется обнять всех вокруг и поделиться своим теплом и радостью. Не стесняйтесь в проявлении своих чувств.

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