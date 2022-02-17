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Общество17 февраля 2022 2:31

Погода в Ижевске на 17 февраля: ожидается переменная облачность и до -6°С

Прогноз на день и вечер
Екатерина АРДАШЕВА
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Какая погода ожидает в четверг. Фото: pixabay.com

Какая погода ожидает в четверг. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на четверг.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 17 февраля в Ижевске ожидается переменная облачность, преимущественно обойдется без осадков. Температура воздуха – около -4..-6°С. Скорость южного ветра составит 4-9 м/с.

К ночи столбик термометра опустится до отметки -8°С, возможен небольшой снег. Ветер не изменит направления, его скорость составит около 6 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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