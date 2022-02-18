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Общество18 февраля 2022 7:16

80-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе в Ижевске

Причиной могли послужить снежные валы
Прозорова Дарья
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Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вчера днем, напротив дома № 51 по ул. Союзная, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2114» наехал на пожилую женщину. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии, женщина получила травмы.

Против невнимательного водителя составлены административные материалы.

Также, сотрудники ГИБДД составили акт выявленных недостатков. Зону пешеходного перехода покрывали навалы снега. Предписание по их устранению выдано владельцу дорогой.

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